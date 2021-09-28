Школе в Ишимбайском районе присвоили имя народного писателя Башкирии Нугумана Мусина

Имя народного писателя Башкортостана Нугумана Мусина присвоили его родной школе в Ишимбайском районе. В деревне Кулгунино заложили также именную аллею лауреата премии Салавата Юлаева. В высадке принял участие и сам писатель, который в этом году отмечает свое 90-летие.
Жители Кулгунино – и есть прототипы героев книг Нугумана Мусина, а их у автора свыше 50. Юбилейные торжества прошли в Доме культуры, который, по словам сельчан, был построен при поддержке знаменитого земляка.
В этот же день на родине народного писателя Башкортостана состоялась премьера документального фильма «Избранная судьба». Автор и продюсер – тележурналист Гаухар Батталова.