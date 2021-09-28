В Уфе прошел спортивный фестиваль «Здоровье-2021»

В спортивном фестивале приняли участие работники образовательных организаций столицы республики. Педагоги, учителя и воспитатели соревновались в шашечных турнирах и игре в дартс.

Также участники прошли «Круг здоровья». Это легкоатлетический забег на 1300 метров. Немало сотрудников образовательных учреждений пришли семьями. Для них была отведена отдельная площадка, где проходила игра «Семейные старты».