В Уфе прошел спортивный фестиваль «Здоровье-2021»

В спортивном фестивале приняли участие работники образовательных организаций столицы республики. Педагоги, учителя и воспитатели соревновались в шашечных турнирах и игре в дартс.

Также участники прошли «Круг здоровья». Это легкоатлетический забег на 1300 метров. Немало сотрудников образовательных учреждений пришли семьями. Для них была отведена отдельная площадка, где проходила игра «Семейные старты».

Для некоторых команд выступления с родными на фестивале стали ежегодной традицией. Участников, показавших лучшие результаты, наградили ценными призами и грамотами.

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