В Уфе в 40 домах отложили отопительный сезон

В Башкирии 16 сентября стартовал отопительный сезон. Однако не во всех домах Уфы появилось тепло. Об этом сообщил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Аскар Батталов.

Отопление подано уже в 99% многоквартирных домов. Однако жители 55 многоэтажек остались без тепла. Жильцы 31 дома сами попросили отсрочить начало отопительного сезона по разным причинам.

А в 4 многоквартирных домах произошла внештатная ситуация – управляющие компании просто не подготовились к отопительному сезону. Ещё 11 домов мёрзнут, потому что при подаче тепла вышло из строя оборудование. Ещё в 9 домах отопление не поступило по иным причинам, которые начальник управления раскрывать не стал.