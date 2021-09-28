В Уфе студенты-волонтеры получили именные стипендии

В Уфе именные стипендии вручили более 30 студентам-волонтерам медучреждений. В этом году учащиеся БГМУ и медицинских колледжей принимали активное участие в помощи ковид-больным и людям с высоким риском заражения вирусом.
Большинство из студентов были волонтерами движения «Мы вместе», в рамках которого помогали пенсионерам на карантине и людям с ограниченными возможностями. Они покупали и привозили им медикаменты и товары первой необходимости.
Программа волонтерского движения студентов-медиков существует более 10 лет. Поддерживает ее Дом профсоюзов республики. За все это время более 500 человек были отмечены именными стипендиями. Сегодня почти тысяча студентов-медиков Башкортостана активно работают в волонтерских отрядах, а вовлеченных в движение намного больше.