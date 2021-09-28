Известный велосипедист из Магнитогорска добрался до Уфы

Велосипедист из Магнитогорска преодолел почти 10 тысяч километров, путешествуя по городам России. Ветер Вольный – именно такие имя и фамилию выбрал для себя любитель здорового образа жизни. Он даже поменял ради этого паспорт. Велотурист доехал до Уфы.

Он начал свое путешествие в начале мая. За это время проехал десяток городов и сотни населенных пунктов. Свое средство передвижения мужчина называет домом на колесах. С собой только самое необходимое: минимальный набор одежды, перчатки, еда, палатка и даже портативные солнечные батареи, которые крепятся к велосипеду.