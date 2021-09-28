Президент России предложил сократить количество контрольных в школах

Президент России утвердил перечень поручений по итогам заседания Президиума Государственного Совета РФ. Само заседание состоялось ещё 25 августа.
В рамках работы Владимир Путин поручил проработать вопрос о сокращении количества контрольных и проверочных работ в учебных учреждениях. Ответственные за решение вопроса Рособрнадзор, Минпросвещения и органы исполнительной власти в субъектах России.
Считается, что такая мера позволит обеспечить обоснованный режим контроля знаний, а также актуальность мониторинга качества образования в стране.