Президент России предложил сократить количество контрольных в школах

Президент России утвердил перечень поручений по итогам заседания Президиума Государственного Совета РФ. Само заседание состоялось ещё 25 августа.

В рамках работы Владимир Путин поручил проработать вопрос о сокращении количества контрольных и проверочных работ в учебных учреждениях. Ответственные за решение вопроса Рособрнадзор, Минпросвещения и органы исполнительной власти в субъектах России.