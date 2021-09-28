В Уфе смягчили приговор мужчине, которого дочери обвинили в изнасиловании

Верховный суд республики смягчил приговор уфимцу, которого дочери обвинили в изнасиловании, а позже признались, что оговорили отца. Больше года идут разбирательства над Рашидом Гарифуллиным.

Многодетного отца подозревают в надругательствах над своими детьми 16 и 19 лет. Ранее в эксклюзивном интервью телеканалу БСТ девушки рассказали, что из-за постоянных побоев и запретов решили наказать отца. В итоге суд Советского района города решил отправить мужчину на пять лет в колонию строгого режима, а накануне служители Фемиды высшей инстанции смягчили приговор на два месяца.

Снижен объем обвинения и наказания до 4 лет 10 месяцев. Считаю, что данное судебное решение вынесено в соответствии законом. Николай Кархалев, прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного Управления прокуратуры Республики Башкортостан

Коллегия судей исключила некоторые эпизоды, которые вменяли мужчине и посчитали справедливым вычесть из срока наказания 60 дней. Адвокат обвиняемого, его семья и потерпевшие считают решение суда несправедливым и собираются обжаловать его в шестом кассационном суде общей юрисдикции.

Верховный суд также исключил несколько эпизодов из обвинения. Это говорит о недоработке правоохранительных органов, о которых мы говорили с первого дня. Газинур Кагарманова, адвокат обвиняемого