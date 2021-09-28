В Уфе смягчили приговор мужчине, которого дочери обвинили в изнасиловании

Верховный суд республики смягчил приговор уфимцу, которого дочери обвинили в изнасиловании, а позже признались, что оговорили отца. Больше года идут разбирательства над Рашидом Гарифуллиным.

Многодетного отца подозревают в надругательствах над своими детьми 16 и 19 лет. Ранее в эксклюзивном интервью телеканалу БСТ девушки рассказали, что из-за постоянных побоев и запретов решили наказать отца. В итоге суд Советского района города решил отправить мужчину на пять лет в колонию строгого режима, а накануне служители Фемиды высшей инстанции смягчили приговор на два месяца.

Снижен объем обвинения и наказания до 4 лет 10 месяцев. Считаю, что данное судебное решение вынесено в соответствии законом.

Николай Кархалев, прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного Управления прокуратуры Республики Башкортостан

Коллегия судей исключила некоторые эпизоды, которые вменяли мужчине и посчитали справедливым вычесть из срока наказания 60 дней. Адвокат обвиняемого, его семья и потерпевшие считают решение суда несправедливым и собираются обжаловать его в шестом кассационном суде общей юрисдикции.

Верховный суд также исключил несколько эпизодов из обвинения. Это говорит о недоработке правоохранительных органов, о которых мы говорили с первого дня.

Газинур Кагарманова, адвокат обвиняемого

Мы все ждали, что его сегодня отпустят, что мы все вместе вернёмся домой. Невиновного посадили! Он очень плохо себя чувствует, постоянно жалуется.

Рахиля Гарифуллина, супруга обвиняемого
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