В Башкирии выписали подростка, который напал на школу с ножом

В Стерлитамаке выписали из психиатрической больницы подростка, который в 2018 году вооружившись ножом напал на школу. Об этом порталу Mkset сообщили представители Министерства здравоохранения Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии выписали подростка, который напал на школу с ножом

Напомним, четыре года назад мальчик пришёл в школу №1 с ножом и набросился на одноклассников и учительницу. Одна из пострадавших получила 6 ранений. Ещё одна девочка получила травмы позвоночника, выпрыгнув из окна, когда подросток поджёг класс. Также ранения получила учительница, которая пыталась остановить ученика.

Оказалось, ранее, ещё в 2016 году, мальчик уже замышлял нападение, готовил самодельное взрывное устройство. Ребёнка отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Стало известно, что сейчас он долечивается дома. Семья собирается перебраться на Север, где родители планируют держать сына «в ежовых рукавицах».

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