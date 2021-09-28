Стало известно, какой будет осень и грядущая зима в Башкирии

Стало известно, какой будет осень и грядущая зима в Башкирии. Прогнозом поделились синоптики Росгидромета.

Согласно данным анализа прогностических разработок и климатических данных, с октября 2021 года по март 2022 года ожидается температурный фон в пределах нормы, однако декабрь выдастся очень холодным. Вероятность этого составляет 67-69%.

Нормы средней месячной температуры в Уфе:

Октябрь – 3.3 градусов

Ноябрь – -4.2 градусов

Декабрь – -10.8 градусов

Январь – -14.8 градусов

Февраль – -13.3 градусов

Март – -6.0 градусов