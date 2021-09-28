Стало известно, какой будет осень и грядущая зима в Башкирии. Прогнозом поделились синоптики Росгидромета.
Согласно данным анализа прогностических разработок и климатических данных, с октября 2021 года по март 2022 года ожидается температурный фон в пределах нормы, однако декабрь выдастся очень холодным. Вероятность этого составляет 67-69%.
Нормы средней месячной температуры в Уфе:
Октябрь – 3.3 градусов
Ноябрь – -4.2 градусов
Декабрь – -10.8 градусов
Январь – -14.8 градусов
Февраль – -13.3 градусов
Март – -6.0 градусов
Специалисты отметили, что за последние 20 лет оправдываемость прогнозов температурного режима в холодное время года колебалась в пределах 58-81%.