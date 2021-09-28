В Уфе скончался мальчик, который пытался спасти сестренку из горящего дома

В городской больнице №18 Уфы сегодня утром, 28 сентября, скончался 15-летний мальчик, который пытался спасти свою сестру из горящего садового дома. Об этом сообщает ИА "Башинформ", ссылаясь на пресс-службу регионального МЧС.

Подросток находился в реанимации чуть больше недели. Его доставили в больницу с 50% ожогов тела.

Напомним, трагедия произошла 20 сентября в селе Федоровка в СНТ «Ольховое». В тот роковой день у многодетной семьи сгорел садовый дом, где проживали родители с пятью детьми. Пожар унес жизнь 9-летней девочки и ее 15-летнего брата, который пытался ее спасти, однако попал в больницу с ожогами.