В Башкирии иномарка сбила лося и опрокинулась в кювет: пострадал водитель

Сегодня, 28 сентября, ранним утром в Дюртюлинском районе Башкирии водитель автомобиля Opel Astra сбил лося, после чего иномарка опрокинулась в кювет. ДТП произошло около деревни Елановка.

На место происшествия направились спасатели и скорая помощь. За рулем "Опеля" находился 38-летний мужчина. Спасателям пришлось деблокировать его из салона покореженной легковушки, сообщили в пресс-службе Госкомитета по ЧС.

Водителя доставили в больницу с различными травмами, животное - погибло. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.