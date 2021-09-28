Глава Башкирии провёл рабочую встречу с Премьер-министром Казахстана

Сегодня, 28 сентября, в Нур-Султане состоялась рабочая встреча Главы Башкирии и Премьер-министра Казахстана. Радий Хабиров и Аскар Мамин обсудили перспективы взаимодействия в рамках дальнейшего развития российско-казахстанского партнёрства.
В частности, Премьер-министр Казахстана отметил направления, в которых будут развиваться отношения страны с Башкирией. Сотрудничать республика и страна могут в нескольких сферах: торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической, в сельском хозяйстве и промышленной кооперации.
За январь-июль 2021 года объём товарооборота между Казахстаном и Башкирией вырос на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка 200 млн долларов.
Стороны обсудили возможность открытия прямого авиасообщения между Уфой и Нур-Султаном.
Особое внимание в ходе переговоров Радий Хабиров и Аскар Мамин уделили развитию межрегионального сотрудничества, а также взаимодействию по вопросам рационального использования и охраны ресурсов трансграничной реки Урал (Жайык).
Напомним, что накануне делегация Башкирии, которую возглавляет руководитель республики Радий Хабиров, прибыла в Казахстан с официальным визитом. Здесь пройдёт презентация инвестиционного и экономического потенциала республики, а также состоится торжественное открытие Представительства Конгресс-бюро Башкортостана. Также в программе визита – встречи Главы Башкортостана Радия Хабирова с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, председателем Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым, а также акимом Западно-Казахстанской области Гали Искалиевым.