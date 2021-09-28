Глава Башкирии провёл рабочую встречу с Премьер-министром Казахстана

Сегодня Казахстан – наш главный торгово-экономический партнёр на пространстве СНГ. На встрече с Премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Узакпаевичем Маминым мы обсудили направления для роста экспорта продукции наших компаний. Речь идет о поставках промышленного оборудования, продукции АПК и пищевой промышленности, сельхозтехники, медицинского оборудования. Мы заинтересованы в создании новых совместных предприятий. Такой успешный опыт уже есть. Есть много направлений, представляющих взаимный интерес. Уверен, что если мы всё это будем активно поддерживать, то добьёмся впечатляющих результатов. Мы искренне открыты для укрепления двусторонних связей.

Радий Хабиров, Глава Башкирии