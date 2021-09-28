Глава Башкирии провёл рабочую встречу с Премьер-министром Казахстана

Сегодня, 28 сентября, в Нур-Султане состоялась рабочая встреча Главы Башкирии и Премьер-министра Казахстана. Радий Хабиров и Аскар Мамин обсудили перспективы взаимодействия в рамках дальнейшего развития российско-казахстанского партнёрства.

Фото №1 - Глава Башкирии провёл рабочую встречу с Премьер-министром Казахстана

В частности, Премьер-министр Казахстана отметил направления, в которых будут развиваться отношения страны с Башкирией. Сотрудничать республика и страна могут в нескольких сферах: торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической, в сельском хозяйстве и промышленной кооперации.

За январь-июль 2021 года объём товарооборота между Казахстаном и Башкирией вырос на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка 200 млн долларов.

Стороны обсудили возможность открытия прямого авиасообщения между Уфой и Нур-Султаном.

Особое внимание в ходе переговоров Радий Хабиров и Аскар Мамин уделили развитию межрегионального сотрудничества, а также взаимодействию по вопросам рационального использования и охраны ресурсов трансграничной реки Урал (Жайык).

Сегодня Казахстан – наш главный торгово-экономический партнёр на пространстве СНГ. На встрече с Премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Узакпаевичем Маминым мы обсудили направления для роста экспорта продукции наших компаний. Речь идет о поставках промышленного оборудования, продукции АПК и пищевой промышленности, сельхозтехники, медицинского оборудования. Мы заинтересованы в создании новых совместных предприятий. Такой успешный опыт уже есть. Есть много направлений, представляющих взаимный интерес. Уверен, что если мы всё это будем активно поддерживать, то добьёмся впечатляющих результатов. Мы искренне открыты для укрепления двусторонних связей.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Напомним, что накануне делегация Башкирии, которую возглавляет руководитель республики Радий Хабиров, прибыла в Казахстан с официальным визитом. Здесь пройдёт презентация инвестиционного и экономического потенциала республики, а также состоится торжественное открытие Представительства Конгресс-бюро Башкортостана. Также в программе визита – встречи Главы Башкортостана Радия Хабирова с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, председателем Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым, а также акимом Западно-Казахстанской области Гали Искалиевым.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ