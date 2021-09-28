Жители Башкирии стали чаще покупать смартфоны из-за пандемии

Жители Башкирии стали чаще покупать смартфоны из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом рассказали специалисты Башстата, которые провели соответствующее исследование.

Фото №1 - Жители Башкирии стали чаще покупать смартфоны из-за пандемии

Эксперты отметили, что в среднем в 2020 году на каждые 100 домов приходится 186 смартфонов. При этом в 2019 году эта цифра была на 57 смартфонов меньше. А в 2018 году в среднем на каждые 100 домов приходилось 108 смартфонов.

В целом рост обеспеченности смартфонами оценили в 44%. Эксперты связывают это с пандемией коронавируса. Многие граждане перешли или на дистанционное обучение, или на удаленный формат работы. Именно поэтому люди стали покупать дополнительную технику.

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