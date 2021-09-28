Жители Башкирии стали чаще покупать смартфоны из-за пандемии

Эксперты отметили, что в среднем в 2020 году на каждые 100 домов приходится 186 смартфонов. При этом в 2019 году эта цифра была на 57 смартфонов меньше. А в 2018 году в среднем на каждые 100 домов приходилось 108 смартфонов.