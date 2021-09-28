В Башкирии за взяточничество будут судить экс-начальника отделения ФССП

Как установлено следствием, обвиняемая в декабре 2020 года, потребовала от 11 своих подчиненных части полученных ими премий за 4 квартал 2020 года в размере по 5 тыс. рублей с каждого за общее покровительство и попустительство по службе, выражающееся в беспрепятственном дальнейшем прохождении службы, а также за не применение мер ответственности в случае выявления в их действиях возможных нарушений в будущем. Опасаясь негативных последствий по службе, подчиненные согласились передать своему руководителю незаконное денежное вознаграждение в общей сумме 55 тыс. рублей.

пресс-служба СУ СКР по Башкирии