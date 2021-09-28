В Башкирии за взяточничество будут судить экс-начальника отделения ФССП
В Туймазинском районе будут судить 40-летнего экс-начальника отделения ФССП. Ее подозревают во взяточничестве, совершенное с вымогательством. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР Башкирии.
Как установлено следствием, обвиняемая в декабре 2020 года, потребовала от 11 своих подчиненных части полученных ими премий за 4 квартал 2020 года в размере по 5 тыс. рублей с каждого за общее покровительство и попустительство по службе, выражающееся в беспрепятственном дальнейшем прохождении службы, а также за не применение мер ответственности в случае выявления в их действиях возможных нарушений в будущем. Опасаясь негативных последствий по службе, подчиненные согласились передать своему руководителю незаконное денежное вознаграждение в общей сумме 55 тыс. рублей.
пресс-служба СУ СКР по Башкирии
Обвиняемую задержали сотрудники ОБЭП совместно с отделом СБ ФССП при получении оговоренной суммы. Свою вину она признавать отказалась.
Обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено. Вскоре его направят на рассмотрение в суд.
Следователем внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенным преступлениям, в адрес руководителя Управления ФССП по Республике Башкортостан с целью усиления контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства подчиненными сотрудниками и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.