Жители Уфы обнаружили в подвале своего дома сауну и бассейн

Жильцы дома №18 на Уфимском шоссе нашли в подвале комфортабельную сауну с бассейном. Оказывается, баню открыл хостел, который расположился на первом этаже. Горожане уверены, что сауна функционирует за счёт жильцов, ведь администрация не оплачивает жилищно-коммунальные услуги.

Руководство сауны на контакт с возмущенными жителями не идет, а полицейским не отвечает. Госжилнадзор заинтересовался проблемой уфимцев, ведь по санитарным нормам размещение бань в многоквартирных домах запрещено. Жильцы дома уже готовят заявление в прокуратуру.