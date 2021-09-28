В Башкирии три университета вошли в программу «Приоритет 2030»

Три университета Башкирии вошли в программу финансовой поддержки учебных учреждений «приоритет 2030».
Из 49 регионов России 106 высших учебных заведения стали участниками программы. Каждый университет будет получать базовый грант на сумму 100 млн рублей. Об этом сообщил глава Министерства образования России Валерий Фальков.
Решением конкурсной комиссии поддержано участие в программе «Приоритет-2030» трех университетов Башкортостана: «Уфимского университета науки и технологий», объединенный университет БашГУ и УГАТУ, Башкирского государственного медицинского университета и Уфимского государственного нефтяного технического университета.
Каждый вуз оценивался не просто по текущим достижениям и научным заделам, но и по представленной программе развития, ее реалистичности и соответствию национальным целям развития страны и региона.
Сейчас наши вузы претендуют на получение специальной части гранта программы «Приоритет 2030». Ее получатели будут отобраны советом программы по итогам второго этапа проведения конкурса. Размер гранта будет определен для каждого конкретного университета на основе предложений совета по результатам рассмотрения программ развития, отчетов вузов — участников программы.