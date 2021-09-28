В Башкирии три университета вошли в программу «Приоритет 2030»

Уфимский университет науки и технологий, создаваемый на базе БашГУ и УГАТУ, изменит позиционирование Башкортостана и создаст сильное научно-образовательное ядро в регионе. Объединенный университет позволит уйти от модели сырьевой экономики и перейти к трендам экономики знаний, таким как биомедицина и генетика, создание новых материалов, в том числе авиационно-космических. Этот вуз будет готовить педагогов и предпринимателей нового поколения.

Николай Морозкин, ректор БашГУ