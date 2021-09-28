В Башкирии три университета вошли в программу «Приоритет 2030»

Три университета Башкирии вошли в программу финансовой поддержки учебных учреждений «приоритет 2030».

Из 49 регионов России 106 высших учебных заведения стали участниками программы. Каждый университет будет получать базовый грант на сумму 100 млн рублей. Об этом сообщил глава Министерства образования России Валерий Фальков.

Решением конкурсной комиссии поддержано участие в программе «Приоритет-2030» трех университетов Башкортостана: «Уфимского университета науки и технологий», объединенный университет БашГУ и УГАТУ, Башкирского государственного медицинского университета и Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Фото №1 - В Башкирии три университета вошли в программу «Приоритет 2030»

Каждый вуз оценивался не просто по текущим достижениям и научным заделам, но и по представленной программе развития, ее реалистичности и соответствию национальным целям развития страны и региона.

Уфимский университет науки и технологий, создаваемый на базе БашГУ и УГАТУ, изменит позиционирование Башкортостана и создаст сильное научно-образовательное ядро в регионе. Объединенный университет позволит уйти от модели сырьевой экономики и перейти к трендам экономики знаний, таким как биомедицина и генетика, создание новых материалов, в том числе авиационно-космических. Этот вуз будет готовить педагогов и предпринимателей нового поколения.

Николай Морозкин, ректор БашГУ 

Это наша заслуженная победа, мы активно и слаженно работали над стратегией развития большого университета в течение года, — прокомментировал событие ректор УГАТУ Сергей Новиков. — Наша цель – повысить конкурентность региональной системы высшего образования в международном научно-образовательном пространстве с учетом трендов развития высокотехнологичных отраслей экономики. Также трансформироваться в университет евразийского масштаба, ориентированный на исследования, разработки и подготовку профессионалов в области перспективных технологий мобильности.

Сергей Новиков, ректор УГАТУ

Целевая модель Уфимского государственного нефтяного технического университета связана с двуядерной концепцией «Большого» университета Евразийского НОЦ мирового уровня, в которой наш нефтяной вуз является центром политехнического образования.

Руслан Казыханов, советник главы Башкортостана по вопросам науки

Мы хотели бы поблагодарить руководство Минздрава России за поддержку прогрессивного развития всего медицинского образования в Российской Федерации. Мы, в свою очередь, будем следовать линии национального проекта, чтобы обеспечить высококвалифицированными и конкурентоспособными специалистами на мировом рынке.

Валентин Павлов, ректор БГМУ

Сейчас наши вузы претендуют на получение специальной части гранта программы «Приоритет 2030». Ее получатели будут отобраны советом программы по итогам второго этапа проведения конкурса. Размер гранта будет определен для каждого конкретного университета на основе предложений совета по результатам рассмотрения программ развития, отчетов вузов — участников программы.

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