В Уфе сократилось количество мобильных пунктов вакцинации

В Башкирии сократили количество мобильных пунктов вакцинации. Из 11 открытых прививочных пунктов останется только 3.
Это связано с осложнившейся эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса и сезонных заболеваний. Медперсонал переведут в амбулаторное звено из-за увеличившейся нагрузки.
Теперь пройти вакцинацию можно в Конгресс-холле «Торатау» (с 9:00 до 19:00), Лайфстайл центре «Башкирия» (с 13:00 до 19:00) и ТЦ «Мир» (с 13:00 до 19:00).
Напомним, в мобильных пунктах вакцинация проходит в порядке «живой очереди», запись на прививку от COVID-19 осуществляется в поликлиниках:
— через портал Госуслуг;
— по единому телефону Колл-центра – 122;
— через регистратуру поликлиники – при личном обращении или по телефону.
Телефоны горячих линий по вопросам вакцинации и коронавирусной инфекции:
— Ситуационный антиковидный центр Республики Башкортостан — 8 (347) 218-19-19;
— по вопросам коронавирусной инфекции — 8 (347) 286-58-27; 8 (347) 279-91-20 (многоканальный круглосуточный); 122 (звонок бесплатный).