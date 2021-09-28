Триумфаторы Олимпиады провели встречу с воспитанниками и тренерами уфимских спортшкол

Уфу посетили олимпийские чемпионки. В столице республики с визитом находится делегация Российского союза спортсменов. В ее составе триумфаторы Олимпиады волейболистка Людмила Жигилий, баскетболистка Ирина Сумникова и уроженка Башкортостана легкоатлетка Татьяна Лебедева.
Известные спортсменки провели встречу с воспитанниками и тренерами уфимских спортивных школ.
Чемпионки наградили тренеров и их молодых воспитанников грамотами Российского союза спортсменов. За вклад в развитие спорта и высокие достижения. Такие же мероприятия с участием олимпийских чемпионок пройдут в Благовещенске и селе Иглино.