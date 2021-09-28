Триумфаторы Олимпиады провели встречу с воспитанниками и тренерами уфимских спортшкол

В первую очередь мы хотим вдохновить детей, чтобы они поверили в себя, в свои силы, безграничные возможности. Потому что у каждого есть талант. Если мы хоть до одного человека из тысячи что-то донесем, у него что-то поменяется, мы будем считать, что наша задача решена.

Татьяна Лебедева, олимпийская чемпионка по легкой атлетике