Триумфаторы Олимпиады провели встречу с воспитанниками и тренерами уфимских спортшкол

Уфу посетили олимпийские чемпионки. В столице республики с визитом находится делегация Российского союза спортсменов. В ее составе триумфаторы Олимпиады волейболистка Людмила Жигилий, баскетболистка Ирина Сумникова и уроженка Башкортостана легкоатлетка Татьяна Лебедева.

Известные спортсменки провели встречу с воспитанниками и тренерами уфимских спортивных школ.

В первую очередь мы хотим вдохновить детей, чтобы они поверили в себя, в свои силы, безграничные возможности. Потому что у каждого есть талант. Если мы хоть до одного человека из тысячи что-то донесем, у него что-то поменяется, мы будем считать, что наша задача решена.

Татьяна Лебедева, олимпийская чемпионка по легкой атлетике

Чемпионки наградили тренеров и их молодых воспитанников грамотами Российского союза спортсменов. За вклад в развитие спорта и высокие достижения. Такие же мероприятия с участием олимпийских чемпионок  пройдут в Благовещенске и селе Иглино.

Я считаю, что это большая удача, что такую встречу организовали. Чтобы те, дети которые хотят чего достичь в спорте, равнялись на них. По-хорошему завидовали, перенимали опыт олимпийцев.

Ирина Дороднова, председатель Федерации спортивной гимнастики Республики Башкортостан
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БАШКОРТТАР-БСТ