Башкортостан и Казахстан намерены увеличить объем товарооборота

Между столицами Башкортостана и Казахстана планируют запустить прямой авиарейс. Это станет возможным после снятия ограничений, связанных с пандемией. Об этом сообщил Радий Хабиров, который находится с делегацией Башкортостана в Нур-Султане.

Глава республики рассказал о предварительных итогах переговоров с руководством Казахстана и перспективах развития сотрудничества. По словам Радия Хабирова, налаживание авиасообщения будет способствовать расширению взаимодействия, в том числе в области туризма. Также стороны договорились о подписании дорожной карты совместных действий. Власти республик уверены, что взаимодействие пойдет на пользу для экономик и жителей, а также приведет к значительному росту товарооборота между Башкортостаном и Казахстаном.

Мы договорились о создании рабочей группы, которая на первых порах будет сопровождать наши интеграционные процессы. Мы договорились заключить и подписать дорожную карту наших действий, которые приведут к тому, что товарооборот подойдет к гораздо более впечатляющим цифрам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Башкортостан и Казахстан намерены увеличить объем товарооборота

Завтра в Нур-Султане планируется открытие представительства Конгресс-бюро Башкортостана. Оно займется организацией взаимодействия предпринимателей и предприятий двух республик.

Весь набор этих инструментов: авиасообщение, представительство, рабочая группа – все это даст возможности для сближения позиций, для увеличения инвестиций, товарооборота, как итог – увеличения количества рабочих мест, для культурного и туристического обмена.  

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями