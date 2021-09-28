Башкортостан и Казахстан намерены увеличить объем товарооборота

Между столицами Башкортостана и Казахстана планируют запустить прямой авиарейс. Это станет возможным после снятия ограничений, связанных с пандемией. Об этом сообщил Радий Хабиров, который находится с делегацией Башкортостана в Нур-Султане.

Глава республики рассказал о предварительных итогах переговоров с руководством Казахстана и перспективах развития сотрудничества. По словам Радия Хабирова, налаживание авиасообщения будет способствовать расширению взаимодействия, в том числе в области туризма. Также стороны договорились о подписании дорожной карты совместных действий. Власти республик уверены, что взаимодействие пойдет на пользу для экономик и жителей, а также приведет к значительному росту товарооборота между Башкортостаном и Казахстаном.