В Башкирии чиновников призвали вести в районах просветительскую работу на тему вакцинации

Как выяснилось, в некоторых районах и городах процент привитых не достигает и половины от общего числа жителей. Процесс тормозят и некоторые предприятия, где крайне низкие показатели. Такими темпами необходимый порог в 80% для выработки коллективного иммунитета будет достигнут не раньше октября следующего года, тогда как задача стоит сделать это до ноября нынешнего.