В Башкирии чиновников призвали вести в районах просветительскую работу на тему вакцинации

В правительстве республики призвали чиновников в муниципалитетах вести просветительскую работу на тему вакцинации. Руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин провел совещание в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом.
Как выяснилось, в некоторых районах и городах процент привитых не достигает и половины от общего числа жителей. Процесс тормозят и некоторые предприятия, где крайне низкие показатели. Такими темпами необходимый порог в 80% для выработки коллективного иммунитета будет достигнут не раньше октября следующего года, тогда как задача стоит сделать это до ноября нынешнего.
По словам Александра Сидякина, необходимо усиливать меры безопасности. Он не исключил введение QR-кодов в повседневной жизни.