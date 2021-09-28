В Башкирии чиновников призвали вести в районах просветительскую работу на тему вакцинации

В правительстве республики призвали чиновников в муниципалитетах вести просветительскую работу на тему вакцинации. Руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин провел совещание в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом.

Как выяснилось, в некоторых районах и городах процент привитых не достигает и половины от общего числа жителей. Процесс тормозят и некоторые предприятия, где крайне низкие показатели. Такими темпами необходимый порог в 80% для выработки коллективного иммунитета будет достигнут не раньше октября следующего года, тогда как задача стоит сделать это до ноября нынешнего.

Фото №1 - В Башкирии чиновников призвали вести в районах просветительскую работу на тему вакцинации

По словам Александра Сидякина, необходимо усиливать меры безопасности. Он не исключил введение QR-кодов в повседневной жизни.

Сейчас возвращается самый жесткий набор мер. Возобновляется строгость соблюдения масочного режима в общественном транспорте, на предприятиях общественного питания, в государственных и муниципальных учреждениях. Мы сократили количество людей, которые могут собираться на публичных мероприятиях в залах до 500.

Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан
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