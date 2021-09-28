В Башкирии могут снять запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники

Соответствующий законопроект в Госсобрание внесло Министерство торговли и услуг республики. Авторы инициативы мотивируют предложение тем, что норма исчерпала свою эффективность: ограничения перестали быть действенными и больше не влияют на уровень потребления спиртного.

Кроме того, члены Общественного совета Минторговли считают, что «сухой закон» поддерживает спрос на суррогат, уменьшая объем потребления легального алкоголя. Сейчас целесообразность отмены ограничений изучают члены профильного комитета Госсобрания.

Напомним, норму в республике ввели почти два года назад. Она подразумевает запрет на розничную продажу алкоголя 3 января, а также ограничение времени ее продажи с 4 по 6 января. В правительстве неоднократно заявляли, что «сухой закон» снижает смертность в новогодние каникулы.