В Уфе после подачи тепла затопило подвал многоквартирного дома

Подвал одного из уфимских домов затопило после начала отопительного сезона. Его жители утверждают, что это произошло из-за халатности слесарей. В результате стены в подъезде стали влажными, в квартирах сыро, а батареи по-прежнему холодные. Относительно свежий ремонт в доме испорчен.

Вспотевшие окна – не единственное, что доставляет Павлу Ипатову дискомфорт. Мужчина также жалуется на постоянную сырость и влажность в квартире.

По всем окнам вот такая сырость. Не откроешь – потеют, откроешь – холодно. Даже постель сырая. Павел Ипатов, житель д. №8 по ул. Левченко

Три дня назад Павел Ипатов вместе с соседями направил в ЖЭУ жалобу на отсутствие дома отопления. Устранить проблему приехали два слесаря. Правда, вместо горячих труб в квартирах жильцов в подвале дома появилась настоящая баня. Рабочие по какой-то причине решили слить горячую воду из системы прямо в подвал. В результате она в течение трех дней просто испарялась под домом.

За время застоя воды в подвале в подъезде и квартирах запотели окна, а также испортилось общее состояние стен. К слову, отопление в доме так и не появилось. Службы ЖЭУ на заявку жителей не отзываются.

Весь пар выходил в подъезд, до 3 этажа все окна запотевшие, стены сырые, капремонт испорчен. Звонили в ЖЭУ, в аварийку – трубки не берут. Я уже дважды позвонил в 112, но ЖЭУ даже на заявки от МЧС не реагирует. Рустам Галлямов, житель д. №8 по ул. Левченко