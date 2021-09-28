В Уфе после подачи тепла затопило подвал многоквартирного дома

Подвал одного из уфимских домов затопило после начала отопительного сезона. Его жители утверждают, что это произошло из-за халатности слесарей. В результате стены в подъезде стали влажными, в квартирах сыро, а батареи по-прежнему холодные. Относительно свежий ремонт в доме испорчен.
Вспотевшие окна – не единственное, что доставляет Павлу Ипатову дискомфорт. Мужчина также жалуется на постоянную сырость и влажность в квартире.
Три дня назад Павел Ипатов вместе с соседями направил в ЖЭУ жалобу на отсутствие дома отопления. Устранить проблему приехали два слесаря. Правда, вместо горячих труб в квартирах жильцов в подвале дома появилась настоящая баня. Рабочие по какой-то причине решили слить горячую воду из системы прямо в подвал. В результате она в течение трех дней просто испарялась под домом.
За время застоя воды в подвале в подъезде и квартирах запотели окна, а также испортилось общее состояние стен. К слову, отопление в доме так и не появилось. Службы ЖЭУ на заявку жителей не отзываются.
В очередной раз жители решили попытать удачу и дозвониться до ЖЭУ уже при съемочной группе. Но и после этой попытки жилищники не посетили дом. Наша съемочная группа сама отправилась в ЖЭУ, чтобы пообщаться с сотрудниками. Но там сослались на отсутствие в офисе уполномоченных сотрудников. Так что пока вопрос, как сотрудники жилищного управления возместят нанесенный ущерб, остается открытым.