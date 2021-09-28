В районе Башкирии показали работу обновленной котельной с резервным топливом

В Кушнаренково обновили устаревшую котельную. Теперь отопительный сезон проходит без сбоев. В рамках Республиканской адресной инвестпрограммы там установили современные котлы, обновили само здание и предусмотрели резервное топливо.
16-летний сын Ляйсан Лачиновой из-за эпидобстановки оказался на дистанте. Женщина переживала, что заниматься ему придется в холодной квартире. Однако батареи стали теплыми вовремя, и подросток учит уроки в футболке.
Соседка Ляйсан Мунира Шайбакова живет в этом доме с 1994 года. Почетный житель района полвека проработала водителем бензовоза. На заслуженном отдыхе большую часть времени женщина проводит дома.
Бесперебойная работа котельной обеспечивается ее тотальным обновлением. Прежние котлы были еще с 1984 года. Тепломеры показывали их производительность ниже 50 процентов. В 2018 году район включили в Республиканскую адресную инвестиционную программу. Из бюджета выделили 57 миллионов рублей. И уже на следующий год в центральной котельной провели реконструкцию: обновили фасад, стены здания, а также установили современные котлы.
В обновленном здании у оператора котельной появилось отдельное помещение со звукоизоляцией. Здесь он в спокойной обстановке может следить через стекло за работой устройства. В случае необходимости ему поступит звуковой сигнал.
Кроме того, в многоквартирных домах обновили крышу, заменили устаревшие трубы. Из более чем 11 километров тепловых сетей половина теперь с полиуретановой оболочкой – все это уменьшает потерю тепла. Как отметил руководитель местного ЖКХ, за 5 лет удалось улучшить экономические показатели на треть.
Котельная снабжает теплом 42 многоквартирных дома, почти столько же других объектов в Кушнаренково – школ, детских садов, магазинов. Поэтому запасное топливо, которым в случае аварийной ситуаций будут обеспечены сельчане, особенно актуально.