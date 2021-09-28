В районе Башкирии показали работу обновленной котельной с резервным топливом

В Кушнаренково обновили устаревшую котельную. Теперь отопительный сезон проходит без сбоев. В рамках Республиканской адресной инвестпрограммы там установили современные котлы, обновили само здание и предусмотрели резервное топливо.

16-летний сын Ляйсан Лачиновой из-за эпидобстановки оказался на дистанте. Женщина переживала, что заниматься ему придется в холодной квартире. Однако батареи стали теплыми вовремя, и подросток учит уроки в футболке.

До 2019 года были сбои в отоплении. Все было нормально. Но сейчас вообще без проблем. У меня трое детей, они босиком по ковру бегают. Особенно сейчас, когда вирусы гуляют, важно, чтоб дети в тепле были. Ляйсан Лачинова, жительница с. Кушнаренково

Соседка Ляйсан Мунира Шайбакова живет в этом доме с 1994 года. Почетный житель района полвека проработала водителем бензовоза. На заслуженном отдыхе большую часть времени женщина проводит дома.

В этом году отопление дали 16-го числа. В прошлом году также было. В квартире тепло, уже ведь минусовая температура почти. Мунира Шайбакова, жительница с. Кушнаренково

Бесперебойная работа котельной обеспечивается ее тотальным обновлением. Прежние котлы были еще с 1984 года. Тепломеры показывали их производительность ниже 50 процентов. В 2018 году район включили в Республиканскую адресную инвестиционную программу. Из бюджета выделили 57 миллионов рублей. И уже на следующий год в центральной котельной провели реконструкцию: обновили фасад, стены здания, а также установили современные котлы.

В обновленном здании у оператора котельной появилось отдельное помещение со звукоизоляцией. Здесь он в спокойной обстановке может следить через стекло за работой устройства. В случае необходимости ему поступит звуковой сигнал.

Кроме того, в многоквартирных домах обновили крышу, заменили устаревшие трубы. Из более чем 11 километров тепловых сетей половина теперь с полиуретановой оболочкой – все это уменьшает потерю тепла. Как отметил руководитель местного ЖКХ, за 5 лет удалось улучшить экономические показатели на треть.

Самое основное – резервное топливо сейчас у нас. Раньше проектом не предусмотрено было. Сейчас предусмотрели топливо, емкость установили на дизтопливе. На трое суток. Если газ по каким-то причинам отключат, мы можем газ три дня автономно топить. Азамат Ахметзянов, директор МУП «Кушнаренковское ЖКХ»