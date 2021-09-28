Жители Башкирии пожаловались Путину на опасный переход

Жители садового товарищества в Уфимском районе просят установить пешеходный переход. Им сложно переходить оживленную трассу. Случаются и смертельные наезды на людей. С этой проблемой они обратились в ходе прямой линии к Владимиру Путину.

Оживленная дорога, соединяющая федеральные трассы М5 и М7, делит СНТ «Отдых» ровно пополам. На каждой стороне – порядка тысячи участков. И в дачный сезон пешеходы на свой страх и риск переходят дорогу. Сделать это безопасно не получается ввиду отсутствия зебры, а на камеру фотовидеофиксации водители не всегда реагируют.

Два года назад мужчину тут разорвало. Страшно было. Всё на асфальте, все останки его раскидало, я видел, страшно было. Владимир Кокшаров, житель СНТ «Отдых»

Безопасной остановки здесь тоже нет, поэтому автобусы, в том числе и школьный, высаживают пассажиров, в том числе и детей, прямо на перекрестке. Магазин только с одной стороны дороги. Понятно, что это тоже доставляет неудобства пожилым людям. После обращения на прямую линию Владимира Путина в ситуацию вмешалось региональное отделение Общероссийского народного фронта.

Сейчас осенью тут не такой большой поток людей, но летом людей очень много. Идут прямо потоком. Поэтому здесь нужно принять меры для безопасности и установить пешеходный переход. Виталий Брыкин, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта