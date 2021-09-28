Волейбольный клуб «Урал» будет проводить домашние матчи без зрителей

Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции перед началом нового сезона чемпионата России. На вопросы журналистов ответили президент клуба Валерий Багметов, главный тренер Игорь Шулепов и капитан Егор Феоктистов.
Уфимцы проведут первый матч уже 2 октября. Соперником станет команда АСК, представляющая Нижегородскую область.
Комплектация команды на грядущий сезон завершена. Состав команды сильно изменился по сравнению с прошлым сезоном. Между тем серьезную озабоченность в стане «Урала» выражают по поводу судьбы своего фарм-клуба. «Тархан» из Стерлитамака испытывает финансовые проблемы, из-за которых участие команды в предстоящем сезоне стоит под вопросом.