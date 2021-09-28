Волейбольный клуб «Урал» будет проводить домашние матчи без зрителей

Мы надеемся, что эта ситуация исправится в октябре. Пока мы им помогаем, поддерживаем, как можем. Своих игроков им даем. Будем надеяться, что не рухнет эта система. Три года она выстраивалась.

Валерий Багметов, президент ВК «Урал»