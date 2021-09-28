Заслуженный тренер СССР из Уфы Владимир Воробьёв отмечает 75-летие

Сегодня заслуженный тренер СССР Владимир Воробьёв отмечает 75-летний юбилей. Специалист воспитал чемпионов мира и Олимпийских игр, трёх заслуженных мастеров спорта, двух международников и 9 мастеров России.

Его называют одним из самых гениальных и успешных тренеров в истории школы «Салават Юлаев». Хоккейному мастерству у него учились Семак, Василевский, Хайдаров, Кравчук, Полозов, Цулыгин, Заварухин и многие другие. О выпуске юлаевцев 1966 года, а затем и 75-го говорила вся страна.