В Башкирии новоиспечённых мам будут обучать правилам перевозки детей

Медики совместно с региональным Минтрансом и ГИБДД запустили в стерлитамакском роддоме курс «Детство без опасности». По словам его авторов, многие из родителей не хотят или не умеют правильно пользоваться детскими удерживающими устройствами, что может привести к трагедии.
Прежде чем пойти на выписку – небольшой инструктаж о правилах безопасной перевозки малышей. Из роддома новоиспеченные мамы в большинстве случаев уезжают на машинах с ребенком на руках. Теперь же в Стерлитамакском перинатальном центре медики будут объяснять, почему это неправильно и так важно использовать специальные удерживающие устройства.
По статистике, наиболее серьезные травмы получают несовершеннолетние в возрасте до 12 лет. С начала года в авариях пострадали почти 400 детей, 16 – погибли. Один из последних случаев произошел в Кигинском районе, когда нетрезвый водитель перевозил 6 человек, ребенок при этом был на руках у матери. А вот другой, положительный пример из Туймазинского района, когда 3-летний мальчик, находясь в удерживающем устройстве, получил в аварии незначительные травмы.
Но посадить ребенка в детское кресло – ещё полдела. Немногие, например, знают, что для новорожденных нужна специальная люлька, которую размещают строго спинкой вперёд и дополнительно фиксируют с помощью ремня безопасности.
Городская больница Стерлитамака стала вторым центром в республике, где будут проводить обучающие курсы. Преподавать основы безопасного поведения на дороге будут медики, которые уже прошли специальную подготовку. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Стоимость детского кресла в магазине начинается от 7 тысяч рублей. Впрочем, такая ли это высокая цена ради сохранения жизни? Организаторы надеются, что результатом образовательного проекта станут по меньшей мере сотни спасённых детей.