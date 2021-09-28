В Башкирии новоиспечённых мам будут обучать правилам перевозки детей

Медики совместно с региональным Минтрансом и ГИБДД запустили в стерлитамакском роддоме курс «Детство без опасности». По словам его авторов, многие из родителей не хотят или не умеют правильно пользоваться детскими удерживающими устройствами, что может привести к трагедии.

Прежде чем пойти на выписку – небольшой инструктаж о правилах безопасной перевозки малышей. Из роддома новоиспеченные мамы в большинстве случаев уезжают на машинах с ребенком на руках. Теперь же в Стерлитамакском перинатальном центре медики будут объяснять, почему это неправильно и так важно использовать специальные удерживающие устройства.

За год у нас проходит не менее 3000 родов. Мы будем проводить обучение ежедневно, поэтому подготовили 4 специалистов с этой целью. Радик Латыпов, заведующий межрайонным перинатальным центром клинической больницы №1 г. Стерлитамака

По статистике, наиболее серьезные травмы получают несовершеннолетние в возрасте до 12 лет. С начала года в авариях пострадали почти 400 детей, 16 – погибли. Один из последних случаев произошел в Кигинском районе, когда нетрезвый водитель перевозил 6 человек, ребенок при этом был на руках у матери. А вот другой, положительный пример из Туймазинского района, когда 3-летний мальчик, находясь в удерживающем устройстве, получил в аварии незначительные травмы.

У всех свои истории: кто-то говорит, ехать всего 5 минут, кто-то еще не приобрел, для кого-то дорого. И люди не соизмеряют жизнь ребенка и детское удерживающее устройство. Владимир Севастьянов, врио начальника Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Но посадить ребенка в детское кресло – ещё полдела. Немногие, например, знают, что для новорожденных нужна специальная люлька, которую размещают строго спинкой вперёд и дополнительно фиксируют с помощью ремня безопасности.

Городская больница Стерлитамака стала вторым центром в республике, где будут проводить обучающие курсы. Преподавать основы безопасного поведения на дороге будут медики, которые уже прошли специальную подготовку. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Смертность снижается не так эффективно, как хотелось бы, потому что чем лучше состояние дорожного покрытия, тем более безалаберно на нем ведут себя водители. На скорости 200 км/ч даже если современный автомобиль ударяется, у пассажиров шансов почти нет. Очень важно наладить контакт с нашими гражданами. Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан