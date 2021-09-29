Стало известно, как в Башкирии будут увеличивать рождаемость и продолжительность жизни населения

Вчера, 28 сентября, на сайте официально-правовой информации появилось распоряжение по увеличению численности населения Башкирии на ближайшие 5 лет. Контролировать исполнение плана будет министр регионального здравоохранения Максим Забелин.

Фото №1 - Стало известно, как в Башкирии будут увеличивать рождаемость и продолжительность жизни населения

Власти Башкирии разработали «дорожную карту» . Прогнозируется, что к 2022 году численность населения региона уменьшится до 3,9969 млн человек, к 2023 году - 3,9953, однако уже к 2024 году ожидается прирост населения до 3,9975, а в 2026 отметка превысит 4 млн.

Также власти планируют понизить возраст матери при рождении первенца. Сейчас он 26 лет, в планах снизить до 25,8. За рождаемость тоже хотят крепко взяться – проводить бесплатные медосмотры людей, которые планируют беременность, усовершенствовать психологическое доабортное консультирование в женских консультациях, в школах чаще рассказывать о безопасном сексе. Семьям с детьми будут предоставляться различные скидки, давать возможность посещать культурные мероприятия бесплатно.

Чтобы жители Башкирии не уезжали, появятся новые рабочие места и будет проиндексирована зарплата.

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии