Стало известно, как в Башкирии будут увеличивать рождаемость и продолжительность жизни населения

Также власти планируют понизить возраст матери при рождении первенца. Сейчас он 26 лет, в планах снизить до 25,8. За рождаемость тоже хотят крепко взяться – проводить бесплатные медосмотры людей, которые планируют беременность, усовершенствовать психологическое доабортное консультирование в женских консультациях, в школах чаще рассказывать о безопасном сексе. Семьям с детьми будут предоставляться различные скидки, давать возможность посещать культурные мероприятия бесплатно.