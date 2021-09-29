В Башкирии двое мужчин избили 92-летнюю старушку и отобрали крупную сумму денег

В Кигинском районе Башкирии двое мужчин напали на 92-летнюю старушку и отобрали у нее около 60 тысяч рублей. На место происшествия направились оперативники.

Фото №1 - В Башкирии двое мужчин избили 92-летнюю старушку и отобрали крупную сумму денег

В пресс-служба МВД Башкирии рассказали, что подозреваемых в нападении уже задержали. Ими оказалисб 36 и 39-летние односельчане, который раньше уже имелы проблемы с законом. В содеянном они признались.

По предварительной версии, налетчики знали, что жертва живет одна и поэтому не опасались, что им кто-то помешает. Злоумышленники вошли в дом, выбив ногой дверь. В жилище находилась пожилая женщина. Подозреваемые нанесли хозяйке телесные повреждения и потребовали у нее деньги. Перепуганная пенсионерка отдала все свои сбережения обидчикам, после чего они скрылись. Часть похищенного подозреваемые потратили на спиртное, а остальное изъято полицейскими.

пресс-служба МВД Башкирии

Стоит отметить, что один из подозреваемых ранее уже совершал кражу из этого же дома. Тогда 36-летний злоумышленник также был задержан полицейскими Кигинского района.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Пресс-служба МВД Башкирии.

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