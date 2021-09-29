В Башкирии двое мужчин избили 92-летнюю старушку и отобрали крупную сумму денег

По предварительной версии, налетчики знали, что жертва живет одна и поэтому не опасались, что им кто-то помешает. Злоумышленники вошли в дом, выбив ногой дверь. В жилище находилась пожилая женщина. Подозреваемые нанесли хозяйке телесные повреждения и потребовали у нее деньги. Перепуганная пенсионерка отдала все свои сбережения обидчикам, после чего они скрылись. Часть похищенного подозреваемые потратили на спиртное, а остальное изъято полицейскими.

пресс-служба МВД Башкирии