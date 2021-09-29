В Башкирии руководство предприятия «кинуло» сотрудников с зарплатой

Сотрудники одного из предприятий города Кумертау остались без зарплаты. Они обратились в правоохранительные органы.

Фото №1 - В Башкирии руководство предприятия «кинуло» сотрудников с зарплатой

В пресс-службе прокуратуры Башкирии рассказали, что руководство предприятия не выплатило зарплату сотрудникам за май-июнь текущего года. Без своих кровно заработанных остались 11 человек. Сумма задолженности перед ними составила около 250 тысяч рублей.

С целью защиты трудовых прав работников прокуратура возбудила в отношении руководителя организации административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы), внесла в его адрес представление, а также объявила предостережение о недопустимости нарушения закона.

пресс-служба прокуратуры Башкирии

Благодаря прокурорскому вмешательству, права сотрудников восстановлены. На данный момент заработная плата выплачена в полном размере.

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