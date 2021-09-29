В Башкирии руководство предприятия «кинуло» сотрудников с зарплатой

Сотрудники одного из предприятий города Кумертау остались без зарплаты. Они обратились в правоохранительные органы.
В пресс-службе прокуратуры Башкирии рассказали, что руководство предприятия не выплатило зарплату сотрудникам за май-июнь текущего года. Без своих кровно заработанных остались 11 человек. Сумма задолженности перед ними составила около 250 тысяч рублей.
Благодаря прокурорскому вмешательству, права сотрудников восстановлены. На данный момент заработная плата выплачена в полном размере.