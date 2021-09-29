В Башкирии руководство предприятия «кинуло» сотрудников с зарплатой

Сотрудники одного из предприятий города Кумертау остались без зарплаты. Они обратились в правоохранительные органы.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии рассказали, что руководство предприятия не выплатило зарплату сотрудникам за май-июнь текущего года. Без своих кровно заработанных остались 11 человек. Сумма задолженности перед ними составила около 250 тысяч рублей.