Жители Уфы обнаружили в подвале жилого дома сауну с бассейном

Жильцы многоэтажки на Уфимском шоссе, 18 в Уфе обнаружили в подвале сауну с бассейном. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Известно, что банную открыло руководство хостела, находящегося на первом этаже. Местные жители жалуются, что владелец заведения эксплуатирует место отдыха за их счет. На контакт с кем-либо он не выходит.

В УК дома заявили, что хостел не оплачивает услуги ЖКХ. Банной заинтересовался Госжилнадзор, так как размещение бань в многоквартирных домах запрещено. Жильцы многоэтажки намерены писать заявление в прокуратуру.