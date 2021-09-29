Четыре санатория Башкирии вошли в топ-100 здравниц России

Четыре башкирских санатория вошли в топ-100 российских здравниц по инвестпривлекательности. «Янган-Тау» занял в рейтинге 5-е место. Поднявшись на 17 позиций с прошлого года, 12-е место занял «Танып».

Санатории «Юматово» и «Яктыкуль» заняли 25-е и 65-е места, соответственно. «Яктыкуль» в прошлом году не был в списке рейтинга. Критериев оценки здравниц достаточно много, учитываются их отраслевые и финансовые показатели.

Фото №1 - Четыре санатория Башкирии вошли в топ-100 здравниц России

Составление рейтинга топ-100 здравниц направлен на повышение качества санаторно-оздоровительных комплексов.

Этот рейтинг ведется уже 6 лет, его составляет Ассоциация оздоровительного туризма. Это большая компания экспертов, которые составляют рейтинг на основе открытых данных.

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