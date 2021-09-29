Стало известно, какой будет погода в Башкирии в ближайшие дни

В пятницу, 1 октября, в регионе пройдут небольшие дожди, местами со снегом. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью — от 0 до 5 градусов тепла, по югу республики до минус 5. Днем, как и накануне, от 5 до 10 градусов тепла.