Стало известно, какой будет погода в Башкирии в ближайшие дни

Синоптики Башкирии сообщили, что в ближайшие три дня погода в республике существенно не изменится.
Сегодня, 29 сентября, синоптики прогнозируют в регионе переменную облачность без осадков. Ветер северо-восточный - 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит от +4 до +9 градусов.
Завтра, 30 сентября, температура воздуха днем составит о 5 до градусов тепла, ночью - от -1 до +6 градусов. Существенных осадков в Башкирии не ожидается, ветер северный умеренный.
В пятницу, 1 октября, в регионе пройдут небольшие дожди, местами со снегом. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью — от 0 до 5 градусов тепла, по югу республики до минус 5. Днем, как и накануне, от 5 до 10 градусов тепла.