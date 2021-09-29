Стало известно, где в Башкирии находятся больше всего мигрантов

Стало известно, в каких районах и городах Башкирии больше всего мигрантов. Об этом сообщает издание КП-Уфа, ссылаясь на пресс-службу МВД Башкирии.

Большее число мигрантов находится в городах Октябрьский и Стерлитамак, в Уфе и Уфимском районе, а также в Туймазинском районе Башкирии. Данные приводит управление по вопросам миграции.

Соласно данным на конец сентября текущего года, меньше всего иностранных рабочих находятся на территории городов Межгорье и Агидель, а также в Янаульском , Хайбуллинском, Федоровском, Стерлибашевском, Салаватском, Мишкинском, Мечетлинском, Кугарчинском и Зианчуринском районах.