Глава района в Башкирии отметил, что «дистанционка» в школах может быть до конца года

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта в своих социальных сетях поделился мнением о необходимости дистанционного обучения.
Чиновник допустил вероятность продления «дистанционки» до конца этого года. Эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса и сезонных заболеваний становится всё напряженнее. Многие эксперты отмечают, что четвёртая волна коронавируса пока самая тяжелая из всех.
В частности, в Белорецком районе коронавирусом болеют 111 учеников, а ковид- госпиталь переполнен. В больницах района все плановые операции приостановлены.