Глава района в Башкирии отметил, что «дистанционка» в школах может быть до конца года

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта в своих социальных сетях поделился мнением о необходимости дистанционного обучения.

Фото №1 - Глава района в Башкирии отметил, что «дистанционка» в школах может быть до конца года

Чиновник допустил вероятность продления «дистанционки» до конца этого года. Эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса и сезонных заболеваний становится всё напряженнее. Многие эксперты отмечают, что четвёртая волна коронавируса пока самая тяжелая из всех.

Конечно, это неудобно, прежде всего для детей. К сожалению, многие педагоги, родители затянули с вакцинацией или вовсе отказались прививаться. Если ситуация не изменится, дистанционку придется продлить до конца года.

Андрей Иванюта

В частности, в Белорецком районе коронавирусом болеют 111 учеников, а ковид- госпиталь переполнен. В больницах района все плановые операции приостановлены.

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