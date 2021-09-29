Глава Башкирии встретился с Президентом Казахстана

У Башкортостана и Казахстана есть взаимный интерес к сотрудничеству в разных сферах. Мы готовы активно расширять отраслевые связи, промышленную кооперацию, совместно заниматься производством продукции высоких переделов. И нам хотелось бы, чтобы наши братья-казахи знали больше о башкирском крае. Чтобы Казахстан вновь открывал для себя родственную душу в многонациональной России.

Радий Хабиров