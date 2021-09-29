Глава Башкирии встретился с Президентом Казахстана

Накануне, 28 сентября, в Нур-Султане прошла рабочая встреча Главы Башкирии и Президента Казахстана. Радий Хабиров и Касым-Жомарт Токаев обсудили дальнейшее сотрудничество республики и страны в рамках развития отношений Казахстана и России.
Президент Казахстана при этом отметил, что сотрудничество с Россией всё больше влияет и на межрегиональное взаимодействие стран, что доказывает встреча Главы Башкирии с правительством страны.
Пандемия коронавируса негативно сказалась на международных связях, однако, несмотря на это, Башкирии и Казахстану удаётся динамично развивать взаимодействие.
В ходе беседы стороны отметили, что растёт количество совместных предприятий, успешно реализуются инвестиционные проекты в нефтехимии, сельском хозяйстве, металлургии, легкой промышленности и других отраслях.
Фото: glavarb.ru