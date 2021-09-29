В Башкирии ушёл из жизни 94-летний ветеран Великой Отечественной войны

В Баймакском районе ушёл из жизни один из последних ветеранов Великой Отечественной войны – 94-летний Абузар Ишмуратов. Об этом сообщает «Баймакский вестник».

Фото №1 - В Башкирии ушёл из жизни 94-летний ветеран Великой Отечественной войны

На войну Абузар Ишмуратов был призван в 17-летнем возрасте в 1944 году. С августа по сентябрь 1945 участвовал в боях против японских милитаристов. 3 сентября 1945 года был ранен, а демобилизовался только в июле 1950 года.

С любимой супругой Абузар Ишмуратов воспитал 10 детей. Трудился шофером и занимался пчеловодством.

Дорогой Абузар Абубакирович, мы благодарим Вас за стойкость, за самоотверженное служение Отчизне, за мир, за жизнь, за все, что у нас есть. Светлая память о замечательном человеке, храбром защитнике Родины, труженике навсегда сохранится в наших сердцах.

Фанис Аминев, глава Баймакского района

Фото: Баймакский вестник. 

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