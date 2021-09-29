В Башкирии ушёл из жизни 94-летний ветеран Великой Отечественной войны

В Баймакском районе ушёл из жизни один из последних ветеранов Великой Отечественной войны – 94-летний Абузар Ишмуратов. Об этом сообщает «Баймакский вестник».

На войну Абузар Ишмуратов был призван в 17-летнем возрасте в 1944 году. С августа по сентябрь 1945 участвовал в боях против японских милитаристов. 3 сентября 1945 года был ранен, а демобилизовался только в июле 1950 года.