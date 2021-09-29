В Уфе на стелу «Город трудовой доблести» выделят 7,1 млн рублей

По предварительной информации, конструкция «Уфа – город трудовой доблести» будет располагаться в границах улиц Аксакова, Революционной, Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева.

Готовый проект подрядчик будет обязан представить в течение 6 месяцев. Высота стелы будет равна 26 метрам. Сама конструкция будет спроектирована из нержавеющей стали и матового стекла. Также стела будет подсвечена грунтово-поворотными светильниками.