Вахтовик из Башкирии потерял тысячу долларов при попытке заработать на биткоинах

Работающий в Пуровском районе ЯНАО вахтовик из Башкирии при попытке заработать на биткоинах лишился крупной суммы денег. Об этом сообщили в пресс-службе местного МВД.

Фото №1 - Вахтовик из Башкирии потерял тысячу долларов при попытке заработать на биткоинах

Инцидент произошел в июне текущего года. Мужчина вложил 1000 долларов и 20 тысяч рублей в биткоин-биржу. Через несколько месяцев ему написал незнакомец и убедил его под предлогом заработка на бирже перевести деньги на указанный им счет.

После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь и заблокировал контакты потерпевшего. Возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают личность преступника.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
БАШКОРТТАР-БСТ