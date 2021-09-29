В Уфе осудят сотрудника крупного предприятия за коммерческий подкуп

В Уфе перед судом предстанет экс-руководитель проекта АО «УЗЭМИК». Его обвинили в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый трудился ведущим инженером по техническому надзору. В 2019 году он потребовал от представителей компании-подрядчика вознаграждение в размере 5% от суммы подписываемых актов выполненных работ. За денежные подарки он обещал способствовать беспрепятственному приему выполненных работ. За отказ экс-руководитель пригрозил дальнейшими проблемами.

Представители подрядчика согласились на сделку и за два года передали мужчине автомобиль «Ладу Ларгус», топливную карту, дорогостоящие мобильные телефоны, бытовую технику и другие подарки в общей сложности на сумму 1,4 млн рублей.

При передаче очередного денежного «вознаграждения» руководитель был задержан.