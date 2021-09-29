Стали известны подробности смертельной аварии в центре Уфы

Сегодня, 29 сентября, в Уфе произошла смертельная авария. Пресс-служба ГИБДД столицы раскрыла подробности трагедии.

Фото №1 - Стали известны подробности смертельной аварии в центре Уфы

Инцидент произошёл на пересечении улиц Мустая Карима и Кирова. 68-летний мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель «Фольксваген Поло» пропустил пешехода, но тот упал на землю по неустановленной пока причине. В этот момент на него наехала другая машина.

Прибывшие медики сообщили, что смерть мужчины наступила по естественным причинам. У несчастного были проблемы со здоровьем. Расследование аварии продолжается.

Фото: ГИБДД Уфы. 

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