Стали известны подробности смертельной аварии в центре Уфы

Сегодня, 29 сентября, в Уфе произошла смертельная авария. Пресс-служба ГИБДД столицы раскрыла подробности трагедии.
Инцидент произошёл на пересечении улиц Мустая Карима и Кирова. 68-летний мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель «Фольксваген Поло» пропустил пешехода, но тот упал на землю по неустановленной пока причине. В этот момент на него наехала другая машина.
Прибывшие медики сообщили, что смерть мужчины наступила по естественным причинам. У несчастного были проблемы со здоровьем. Расследование аварии продолжается.
Фото: ГИБДД Уфы.