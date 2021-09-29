В Башкирии установлен новый антирекорд по заболевшим коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

В частности, в Башкирии был установлен новый суточный антирекорд по заболевшим коронавирусом. За последние сутки в регионе зарегистрирован 391 пациент с COVID-19. Общее количество заразившихся достигло 66 459. Выздоровели за сутки 509 человек (за всё время – 57 822), скончались – 19 (1594).