Александр Машкевич не устает напоминать общественности, что горнодобывающая промышленность – это интенсивный процесс, связанный с потенциальными социальными и экологическими рисками, которые при неправильном управлении могут вызвать длительные негативные последствия.
Все больше исследований показывают, что эти риски (в конечном итоге создающие экологический скандал), связаны с различными металлами и минералами, такими, как кобальт. Правительства, неправительственные организации (НПО), инвесторы, клиенты и другие заинтересованные стороны отрасли возлагают все большие надежды на частный сектор, который будет способствовать ответственному поведению всех игроков.
Александр Машкевич, создатель коммерческого проекта Re | Source по социально ответственной и экологичной добыче кобальта, в который также входят и другие крупные партнеры, привлек к нему также и компанию Tesla. Александр Машкевич поддерживает, таким образом, мировые стандарты добычи и использования полезных ископаемых.
Решение поддержало большое количество отраслевых партнеров Eurasian Resources Group («ERG» или «Группа»), включая «Норильский никель», и число их все возрастает. Участие партнеров в этом проекте обусловлено развитием практики ответственного поиска поставщиков.
Компания Tesla была ключевым партнером в разработке и внедрении решения, о котором Александр Машкевич официально объявил в 2021 году, хотя на самом деле это решение касалось всей цепочки добычи и применения кобальта с 2019 года.
С целью создания устойчивой практики предотвращения выброса вредных газов в кобальтовой промышленности и, в целом, предотвращая скандал, который возникает вследствие вреда, наносимого индустрией окружающей среде, Александр Машкевич обеспечивает применение передового опыта в данной отрасли.
Проект по отслеживанию добычи и использования кобальта
Александр Машкевич стремится к тому, чтобы весь добываемый, обрабатываемый и используемый в конечных продуктах кобальт поступал из экологически чистых источников. С помощью решения этой задачи проектом «Группы» Re | Source, компании в цепочке поставок могут учитывать каждую единицу кобальта в конечных продуктах и, если необходимо, доказать что он добыт «экологично», позволяя всей горнодобывающей отрасли соответствовать мировым стандартам устойчивого развития. Проект также предотвращает скандал в отрасли с выбросами вредных газов.
Итак, проект Re | Source обеспечивает «доказательство происхождения» кобальта, устанавливая происхождение используемого в промышленных целях материала. С помощью простого и эффективного механизма, основанного на блокчейне, они отслеживают движение кобальта по всей цепочке поставок – от шахты до батареи.
Идет учет каждой добытой единицы кобальта: добытые ископаемые запечатываются, подписываются и получают уникальный код, который можно отслеживать по всей цепочке поставок. Сопоставление входных и выходных данных проходит с использованием подхода массового баланса и адаптации к специфике процесса. Александр Машкевич в сотрудничестве с Tesla предоставляет технологическое решение для эффективной комплексной проверки, связывающей всех участников цепочки поставок – от горнодобывающей компании до производителя электромобилей.
При этом Re | Source интегрировали в этот процесс существующие стандарты и программы аудита. Обеспечение доверия к информации на платформе достигается во многом за счет соответствующих аудиторских отчетов и технологически обоснованно, поэтому скандал тут практически невозможен.
Александр Машкевич разработал платформу Re | Source, объединяя на ней ведущих игроков в отрасли добычи кобальта. Обладая практическим опытом в этой сфере, Александр Машкевич имеет преимущество в понимании существующих в ней проблем. И захотев воплотить в жизнь свое видение решения данных проблем, он реализует этот проект вместе с другими участниками цепочки поставок.
Технология блокчейн обеспечивает новые решения в горнодобывающей области
Пилотный проект проходит испытания в реальных условиях эксплуатации – от предприятий по добыче кобальта в Демократической Республике Конго (ДРК) до предприятий по производству электромобилей. Несколько пилотных проектов на местах уже запущены, причем не только в ДРК (где ранее экологический скандал был стандартной ситуацией), но и Европе – есть планы начать дальнейшие пилотные проекты в Азии и США в конце этого года.
Ожидается, что последний пилотный проект по всей цепочке поставок Tesla состоится в четвертом квартале этого года. Запуск окончательного отраслевого решения Александр Машкевич планирует осуществить в 2022 году при поддержке специализированной технологической студии Kryha. Данная студия имеет большой опыт в отслеживании выбросов углекислого газа и металлов, и известна своими совместными проектами со Всемирным экономическим форумом.
Александр Машкевич сообщает, что решение, обеспечиваемое технологией блокчейн и разработанное студией Kryha, представляет собой уникальное отраслевое партнерство между основными цепочками поставок электромобилей, направленное на отслеживание происхождения каждой единицы кобальта, добываемого, обрабатываемого и используемого в конечных продуктах. Данная технология успешно предотвращает скандал с использованием нелегально добытого кобальта.
Responsible Minerals Initiative (RMI) и The Cobalt Institute (CI), два уважаемых отраслевых органа, также присоединились к Re | Source в качестве стратегических консультантов, поддерживая передовую практику внедрения мировых стандартов в рамках пилотного проекта.
RMI предоставляет компаниям инструменты и ресурсы для принятия решений о поставках, которые улучшают соблюдение нормативных требований и поддерживают ответственную добычу полезных ископаемых в регионах, затронутых конфликтами. Для этого RMI собирает заинтересованные стороны для формирования постоянного диалога и практических действий.
CI, действуя в качестве глобального центра знаний о кобальте, посредством научных исследований и своего влияния на политику, стремится защищать и развивать рынок кобальта путем создания пропорциональной, целостной и соответствующей реалиям законодательной и нормативной среды.
CI повышает репутацию кобальтовой промышленности как ответственного сектора, обладающего глубокими знаниями во всех соответствующих аспектах управления данной продукцией, чему, как отмечает Александр Машкевич, полностью соответствует «Группа». Таким образом, экологический скандал в данном секторе предотвращается со стопроцентной эффективностью.