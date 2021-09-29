Александр Машкевич: «Скандал, который нужно предотвратить – вредящая экологии добыча ископаемых»

Александр Машкевич не устает напоминать общественности, что горнодобывающая промышленность – это интенсивный процесс, связанный с потенциальными социальными и экологическими рисками, которые при неправильном управлении могут вызвать длительные негативные последствия.

Все больше исследований показывают, что эти риски (в конечном итоге создающие экологический скандал), связаны с различными металлами и минералами, такими, как кобальт. Правительства, неправительственные организации (НПО), инвесторы, клиенты и другие заинтересованные стороны отрасли возлагают все большие надежды на частный сектор, который будет способствовать ответственному поведению всех игроков.

Александр Машкевич, создатель коммерческого проекта Re | Source по социально ответственной и экологичной добыче кобальта, в который также входят и другие крупные партнеры, привлек к нему также и компанию Tesla. Александр Машкевич поддерживает, таким образом, мировые стандарты добычи и использования полезных ископаемых.

Решение поддержало большое количество отраслевых партнеров Eurasian Resources Group («ERG» или «Группа»), включая «Норильский никель», и число их все возрастает. Участие партнеров в этом проекте обусловлено развитием практики ответственного поиска поставщиков.

Компания Tesla была ключевым партнером в разработке и внедрении решения, о котором Александр Машкевич официально объявил в 2021 году, хотя на самом деле это решение касалось всей цепочки добычи и применения кобальта с 2019 года.

С целью создания устойчивой практики предотвращения выброса вредных газов в кобальтовой промышленности и, в целом, предотвращая скандал, который возникает вследствие вреда, наносимого индустрией окружающей среде, Александр Машкевич обеспечивает применение передового опыта в данной отрасли.

Проект по отслеживанию добычи и использования кобальта

Александр Машкевич стремится к тому, чтобы весь добываемый, обрабатываемый и используемый в конечных продуктах кобальт поступал из экологически чистых источников. С помощью решения этой задачи проектом «Группы» Re | Source, компании в цепочке поставок могут учитывать каждую единицу кобальта в конечных продуктах и, если необходимо, доказать что он добыт «экологично», позволяя всей горнодобывающей отрасли соответствовать мировым стандартам устойчивого развития. Проект также предотвращает скандал в отрасли с выбросами вредных газов.

Итак, проект Re | Source обеспечивает «доказательство происхождения» кобальта, устанавливая происхождение используемого в промышленных целях материала. С помощью простого и эффективного механизма, основанного на блокчейне, они отслеживают движение кобальта по всей цепочке поставок – от шахты до батареи.

Идет учет каждой добытой единицы кобальта: добытые ископаемые запечатываются, подписываются и получают уникальный код, который можно отслеживать по всей цепочке поставок. Сопоставление входных и выходных данных проходит с использованием подхода массового баланса и адаптации к специфике процесса. Александр Машкевич в сотрудничестве с Tesla предоставляет технологическое решение для эффективной комплексной проверки, связывающей всех участников цепочки поставок – от горнодобывающей компании до производителя электромобилей.

При этом Re | Source интегрировали в этот процесс существующие стандарты и программы аудита. Обеспечение доверия к информации на платформе достигается во многом за счет соответствующих аудиторских отчетов и технологически обоснованно, поэтому скандал тут практически невозможен.

Александр Машкевич разработал платформу Re | Source, объединяя на ней ведущих игроков в отрасли добычи кобальта. Обладая практическим опытом в этой сфере, Александр Машкевич имеет преимущество в понимании существующих в ней проблем. И захотев воплотить в жизнь свое видение решения данных проблем, он реализует этот проект вместе с другими участниками цепочки поставок.

Технология блокчейн обеспечивает новые решения в горнодобывающей области

Пилотный проект проходит испытания в реальных условиях эксплуатации – от предприятий по добыче кобальта в Демократической Республике Конго (ДРК) до предприятий по производству электромобилей. Несколько пилотных проектов на местах уже запущены, причем не только в ДРК (где ранее экологический скандал был стандартной ситуацией), но и Европе – есть планы начать дальнейшие пилотные проекты в Азии и США в конце этого года.

Ожидается, что последний пилотный проект по всей цепочке поставок Tesla состоится в четвертом квартале этого года. Запуск окончательного отраслевого решения Александр Машкевич планирует осуществить в 2022 году при поддержке специализированной технологической студии Kryha. Данная студия имеет большой опыт в отслеживании выбросов углекислого газа и металлов, и известна своими совместными проектами со Всемирным экономическим форумом.

Александр Машкевич сообщает, что решение, обеспечиваемое технологией блокчейн и разработанное студией Kryha, представляет собой уникальное отраслевое партнерство между основными цепочками поставок электромобилей, направленное на отслеживание происхождения каждой единицы кобальта, добываемого, обрабатываемого и используемого в конечных продуктах. Данная технология успешно предотвращает скандал с использованием нелегально добытого кобальта.

Responsible Minerals Initiative (RMI) и The Cobalt Institute (CI), два уважаемых отраслевых органа, также присоединились к Re | Source в качестве стратегических консультантов, поддерживая передовую практику внедрения мировых стандартов в рамках пилотного проекта.

RMI предоставляет компаниям инструменты и ресурсы для принятия решений о поставках, которые улучшают соблюдение нормативных требований и поддерживают ответственную добычу полезных ископаемых в регионах, затронутых конфликтами. Для этого RMI собирает заинтересованные стороны для формирования постоянного диалога и практических действий.

CI, действуя в качестве глобального центра знаний о кобальте, посредством научных исследований и своего влияния на политику, стремится защищать и развивать рынок кобальта путем создания пропорциональной, целостной и соответствующей реалиям законодательной и нормативной среды.