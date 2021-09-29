Жители России стали больше экономить в 2021 году

В России более 50% опрошенных граждан стали больше экономить. Об этом сообщают сотрудники сервиса «Работа.ру», которые провели соответствующее исследование.

В опросе приняли участие 6 тысяч человек. 58% из них за последний год стали экономить больше. 17% опрошенных сообщили, что хотели бы сократить расходы в будущем. 20% граждан отказались от экономии в 2021 году, а 5% опрошенных наоборот стали тратить больше.