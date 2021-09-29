В Башкирии многодетный отец устроил истерику таксисту

В Стерлитамаке произошёл очередной скандал с таксистом. Многодетный отец и его супруга устроили скандал водителю авто. Видео с места происшествия опубликовал сам таксист.

Супружеская пара вызвала такси. Однако горожане не указали то, что с ними поедут три ребёнка 5-6 лет. Следовательно, на всех детских кресел в машине не было.

Водитель возмутился безответственности родителей и отказался вести семью. Отец семейства сначала пытался договориться и предложил доплатить, но вскоре разозлился и устроил скандал. Он угрожал водителю, оскорблял его, нецензурно выражаясь прямо при расстроенных детях.

Видео оборвалось на моменте, когда женщина попыталась выбить из рук водителя телефон. Чем закончился скандал – неизвестно.