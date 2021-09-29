В Уфе состоялся турнир по конному спорту

Соревнования получились немногочисленными, так как в них приняли участие только спортсмены до 15 лет, а это категория «дети». Среди представителей до 18 лет выступила только Лидия Чурова из Мелеуза.

В октябре и в ноябре в двух городах страны пройдут региональные и всероссийские старты по выездке. В них примут участие спортсмены из Башкортостана, не только юношеская, но и взрослая команда. А в декабре в Уфе состоится чемпионат республики в этом виде программы.