Команду «Уфа-2009» поздравили с победой на первенстве МОО «Урал и Западная Сибирь»

Поздравили чемпионов. Тренерский штаб и игроки футбольного клуба «Уфа» чествовали юных воспитанников школы на поле «БетБум-Арены». Футболисты 2009 года рождения стали сильнейшими в своём возрасте в первенстве «Урал и Западная Сибирь».

Вместе с ними в поздравительный коридор попал и нападающий Гамид Агаларов, который попал в окончательный список сборной России.

Футболисты «Уфы» после поражения от «Спартака» вернулись в столицу Башкортостана, где начали подготовку к игре десятого тура Российской Премьер-лиги против «Урала». Команда из Екатеринбурга расположилась на последнем месте в турнирной таблице. Встреча пройдёт на «БетБум-Арене» уже в это воскресенье, 3 ноября. Начало матча в 16:00.