Юниорская сборная России по биатлону продолжает тренироваться в Уфе

В Уфе уже неделю как завершилось первенство России по летнему биатлону. Но юниорская сборная страны и биатлонисты команды Башкортостана продолжают свои тренировки на столичном стадионе. В общей сложности спортсмены живут здесь уже больше месяца. Командам нравится находиться в Уфе, а потому тренерскому штабу даже пришлось внести корректировки в официальный план подготовки юниорской сборной.

Главный упор на занятиях в столице республики тренеры сборной сделали на стрелковую подготовку. Это основа основ, уверяют они. Тренируются по программе, которую предоставили в Российском союзе биатлонистов.

Новое лицо в юниорской сборной России. Ян Савицкий в прошлом казахстанский биатлонист, в 2017 году он объявил о завершении своей спортивной карьеры. Дальше вошел в состав тренерского штаба юношеской команды России. Но с этого года специалист пошел на повышение и начал работать с юниорами.

У парней в основной состав на централизованную подготовку вошли восемь ребят. Ещё двух спортсменов было решено оставить работать с командой за счёт своих регионов. Так, от республики на попадание в основной состав претендуют сразу несколько человек.

Занимается на стадионе и сборная республики. Отдельно от российских спортсменов, по своему плану, со своими тренерами. Вообще этот сбор считается восстановительным. Его проводят для того, чтобы спортсмены смогли переключиться после соревнований. То есть здесь ребята работают не под нагрузкой. Всего в башкирской команде 10 биатлонистов. И любой из них может заявить о себе уже в ближайших стартах.

Несколько сложнее приходится Данилу Матеркову. Он первый год как перешел из юношеской команды в юниорскую. Но на соревнованиях уже заявил о себе, попав в шестерку лучших в кросс-спринте. Сейчас биатлонист старается исправить ошибки и прибавить в беге и в стрельбе.

Тренеры сборной работают с биатлонистами по группам. Подготовка к зимнему сезону проходит по индивидуальному плану. На пристрелке не больше 10 человек. Остальные на трассе или в спортзале.