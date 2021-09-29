В Башкирии вынесли приговор экс-главе Минземимущества

В Уфе вынесли приговор бывшему главе Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии Евгению Гурьеву. Его обвинили в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, из-за мошеннических действий министра бюджет республики лишился 518 млн рублей. Он продал два участка земли в Уфе с 50% скидкой, а также передал коммерческому предприятию склады Театра оперы и балета, которые были после несколько раз перепроданы.

Суд признал Гурьева виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, а также лишил его права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 2 лет.