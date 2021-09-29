В Уфе провели операцию на сердце двухлетней девочки

У ребенка выявили редкую аневризму, угрожающую жизни. У малышки с рождения была патология. Она периодически наблюдалась у врачей. Однако этим летом родители заметили у нее одышку.
После проведения компьютерной томографии выяснилось, что в организме девочки – редкая аневризма.
Девочке провели операцию в Республиканском кардиологическом центре. Манипуляция длилась около четырех часов. Хирурги уменьшили правое предсердие до нормальных размеров. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.
Фото: UfaCityNews.ru