В Уфе провели операцию на сердце двухлетней девочки

У ребенка выявили редкую аневризму, угрожающую жизни. У малышки с рождения была патология. Она периодически наблюдалась у врачей. Однако этим летом родители заметили у нее одышку.

Фото №1 - В Уфе провели операцию на сердце двухлетней девочки

После проведения компьютерной томографии выяснилось, что в организме девочки – редкая аневризма.

Во всем мире было зарегистрировано не более 60 случаев врожденной аневризмы правого предсердия. 

Ирина Николаева, главный врач Республиканского кардиоцентра

Девочке провели операцию в Республиканском кардиологическом центре. Манипуляция длилась около четырех часов. Хирурги уменьшили правое предсердие до нормальных размеров. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.

Фото: UfaCityNews.ru 

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